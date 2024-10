Real Madrid vence prêmio de Clube do Ano pela primeira vez

Campeão da Champions League, La Liga, Supercopa da UEFA e Supercopa da Espanha, o Real Madrid conquistou o prêmio de Clube do Ano 2023/24 pelo Ballon d’Or, no evento desta segunda-feira (28), em Paris. É a primeira vez que os Merengues conquistam o prêmio, oferecido pela France Football desde 2021. O Barcelona venceu o prêmio de Clube do Ano no futebol feminino.

O Chelsea foi o primeiro vencedor, com o Manchester City levando por dois anos seguidos (2022 e 2023). O Real Madrid desbancou Girona (ESP), Bayer Leverkusen (ALE), Manchester City (ING) e Borussia Dortmund (ALE).

Como era noticiado, nenhum membro da equipe madrilenha estava presente no evento, realizado no Théâtre du Châtelet, em Paris, sem que ninguém do clube fosse receber o prêmio.

VEJA TODOS OS PRÊMIOS

Bola de Ouro masculina: ainda por premiar

Bola de Ouro feminina: ainda por premiar

Troféu Yashin (melhor goleiro): ainda por premiar

Prêmio Gerd Müller (artilheiro): Harry Kane (Bayern-ALE e Inglaterra) e Mbappé (PSG-FRA e França)

Prêmio Sócrates: ainda por premiar

Melhor técnico feminino: ainda por premiar

Melhor técnico masculino: ainda por premiar

Troféu Kopa (melhor Sub-21): LAMINE YAMAL

Clube do Ano masculino: REAL MADRID

Clube do Ano feminino: BARCELONA

