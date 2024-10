Bola de Ouro homenageia Franz Beckenbauer

O alemão Franz Beckenbauer, que morreu aos 78 anos, em 7 de janeiros deste 2024, recebeu homenagem na cerimonia da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28/10). Sua mulher e filho, além de Rummenigge, seu parceiro de Bayern e seleção da Alemanha, foram ao palco para celebrar o maior defensor de todos os tempos e receber nesta celebração póstuma.

“Todos lembram dele na história do futebol mundial, seus muitos títulos. Mas fora de campo ele tratava as pesoas com respeito e sempre com carinho” dise Rummenigge citando o Kaizer como exemplo maior do tutebol alemão.

Raio X de Beckenbauer

Beckenbauer é considerado o melhor zagueiro de todos os tempos e inspirou milhões de jogadores ao redor do planeta. Afinal, o Kaiser foi pioneiro a atuar como líbero. Aliás, polivalente, com sua habilidade, atuava, também, como um volante.

Em 1974, na Alemanha, o ídolo liderou a seleção anfitriã no segundo título mundial do país, como capitão. Em 1990, o ex-zagueiro voltou a ganhar a Copa do Mundo. Desta vez, porém, como treinador da equipe, na Itália.

Pelo Bayern de Munique, Beckenbauer faturou, entre muitos títulos, um tricampeonato da Champions League (1973-74, 1974-75 e 1975-76). Em 1977, após deixar o clube bávaro, jogou ao lado de Pelé no New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Individualmente, ainda como jogador, o ex-jogador levou duas vezes a Bola de Ouro (1972 e 1976).

Após a aposentadoria, dos gramados, o Kaiser treinou a seleção alemã, o Olympique de Marselha e o próprio Bayern de Munique, clube onde foi, também, presidente de honra.

