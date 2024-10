Em alerta, CBF pede relatório que monitora apostas por expulsão relâmpago

Em alerta com manipulação de resultados, a CBF pediu, nesta segunda-feira (28), um relatório à Sportradar, empresa responsável por analisar partidas e movimentos no mercado de apostas, a respeito do jogo entre Athletico e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Isto porque o meia Rafa Silva, da Raposa, foi expulso após dar uma cotovelada no adversário com três segundos. A informação é do “Uol”.

A CBF entende que o lance da expulsão foi considerado pela unidade de integridade como fora do padrão. Rafa Silva tenta acertar dois adversários em seguida e só teve sucesso na cotovelada quando chega ao segundo, o zagueiro Kaique Rocha.

Diante disso, a entidade máxima do futebol brasileiro pediu à Sportradar um olhar mais cuidadoso com o Athletico x Cruzeiro por conta desta expulsão. Além disso, perguntou à empresa se já enviou algo à Fifa, com quem também trabalha.

A unidade de integridade espera o relatório e, caso haja algo fora do comum, vai remeter a autoridades. Os relatórios da Sportradar, aliás, servem como indício em investigação, mas não são provas definitivas para condenar o jogador.

Cruzeiro multou Rafa Silva

A diretoria do Cruzeiro multou Rafa Silva por causa da expulsão precoce. Com um a menos, o time de Fernando Diniz perdeu por 3 a 0. Na sequência, o jogador posteriormente se desculpou nas redes sociais.

“Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos”.

