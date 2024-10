Aitana Bonmatí vence novamente o prêmio de melhor jogadora do mundo

A meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo, na última temporada, a 23/24. Assim, a jogadora conquistou pela segunda vez consecutiva o prêmio e se iguala à companheira de equipe Alexia Putellas. A entrega do troféu, dado pela revista France Football, ocorreu em uma cerimônia, nesta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Os Blaugranas dominaram o pódio com três representantes entre as quatro finalistas. Bem como foi o clube com mais jogadores entre as indicadas, sendo sete, no caso. As brasileiras Gabi Portilho e Tarciane também estiveram entre as concorrentes ao prêmio individual.

Destaque de Bonmatí e Barcelona na última temporada

Os Culés contavam na lista com duas das últimas vencedoras do prêmio. As meio-campistas Aitana Bonmatí, Alexia Putellas. Além das atacantes Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Mariona Caldentey e Salma Paralluelo, assim como da meio-campista Patri Guijarro. A indicação destas jogadoras e até mesmo do Barcelona como clube do futebol feminino se explica pelo sucesso na última temporada. Isso porque conquistou todos os títulos que disputou. No caso, o Campeonato Espanhol, a Supercopa Nacional, a Copa da Rainha, além da Liga dos Campeões da categoria.

A propósito, outro feito impactante diz respeito ao time ter sofrido apenas uma derrota na última temporada, em 48 jogos. Ao todo foram 45 vitórias, dois empates e somente um revés. Por conta disso, recebeu o troféu de clube do ano no futebol feminino. Ou seja, superou o Chelsea, Gotham FC, Lyon e PSG.

Brasileiras na lista

A presença das brasileiras na lista, a zagueira Tarciarne e a atacante Gabi Portilho, devem-se principalmente pela campanha emblemática da seleção feminina na última edição da Olímpiada, neste ano, em Paris. Na ocasião, com a conquista da medalha de prata. Vale lembrar que Gabi, a 18º colocada na eleição, foi autora de gols decisivos nas quartas e semifinais da competição. Já Tarciane ficou na 23ª posição. Aliás, o desempenho de ambas no Corinthians também influenciou na indicação. Na última temporada, elas conquistaram juntas na equipe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores feminina.

As 30 melhores jogadoras do mundo no futebol feminino

1ª. Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

2ª. Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

3ª. Salma Paralluelo (Espanha, Barcelona)

4ª. Sophia Smith (Estados Unidos, Portland Thorns)

5ª. Lindsey Horan (Estados Unidos, Lyon)

6ª. Mallory Swanson (Estados Unidos, Chicago Red Stars)

7ª. Marie-Antoinette Katoto, (França, PSG)

8ª. Mariana Caldentey (Espanha, Barcelona / Arsenal)

9ª. Trinity Rodman (Estados Unidos, Washington Spirit)

10ª. Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

11ª: Patricia Guijarro (Espanha, Barcelona)

12ª: Barbra Banda (Zâmbia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

13ª: Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

14ª: Ada Hegerberg (Noruega, Lyon)

15ª: Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

16ª: Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain / Lyon)

17ª: Alyssa Naeher (EUA, Chicago Red Stars)

18ª: Gabi Portilho (Brasil, Corinthians)

19ª: Giulia Gwinn (Alemanha, Bayern de Munique)

20ª: Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona / Chelsea)

21ª: Mayra Ramírez (Colômbia, Levante / Chelsea)

22ª: Glódís Viggósdóttir (Islândia, Bayern de Munique)

23ª: Tarciane (Brasil, Corinthians / Houston Dash)

24ª: Lea Schüller (Alemanha, Bayern de Munique)

25ª: Sjoeke Nüsken (Alemanha, Chelsea)

26ª: Yui Hasegawa (Japão, Manchester City)

27ª: Manuela Giugliano (Itália, Roma)

28ª: Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

29ª: Ewa Pajor (Polônia, Wolfsburg / Barcelona)

30ª: Grace Geyoro (França, Paris Saint-Germain)

