Milan x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta terça-feira (29), Milan e Napoli se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Calcio. A bola rola no San Siro e marca um confronto direto pela liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

Após um início de temporada ruim, o Milan passa por um período de reconstrução e tenta subir na tabela da Serie A. No momento, os Rossoneri aparecem na 8ª posição com 14 pontos, oito a menos que o líder Napoli. Além disso, o time vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Club Brugge, pela terceira rodada da fase de liga da Champions.

No entanto, o técnico Paulo Fonseca terá que lidar com novos desfalques para este jogo decisivo. Isto porque Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, suspensos, não poderão entrar em campo. Ao mesmo tempo, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, lesionados, completam a lista de desfalques.

Contudo, a boa notícia fica por conta dos retornos de Davide Calabria e Tammy Abraham, que voltam a ficar à disposição.

Como chega o Napoli

Por outro lado, o Napoli é o líder isolado do Calcio e terá a oportunidade de segurar um forte concorrente na briga pelas primeiras posições. Com 22 pontos, a equipe tem quatro de vantagem para a vice-líder Inter de Milão, e depende apenas de suas forças para se manter com folga no topo da tabela.

Em sua partida mais recente, o Napoli venceu o Lecce por 1 a 0 e chegou a 9 jogos de invencibilidade na competição.

Além disso, o técnico Antonio Conte poderá contar com o retorno de Stanislav Lobotka, que reforça o meio de campo da equipe nesta terça-feira. Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano foram poupados no último compromisso, mas agora serão utilizados. Assim, o Napoli não terá desfalques ou suspensos para enfrentar o Milan.

Milan x Napoli

10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: terça-feira, 29/10/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: San Siro, em Milão (ITA).

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

Árbitro: Andrea Colombo (ITA).

