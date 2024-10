Bola de Ouro 2024: Rodri é eleito o melhor jogador do mundo

Rodri, jogador do Manchester City e da seleção espanhola, ficou em primeiro lugar na disputa pela Bola de Ouro, eleito o melhor jogador do mundo. A cerimônia aconteceu no Teatro de Châtelet, em Paris, na França. Vini Jr e Bellingham ficaram com a segunda e terceira posição, respectivamente. O brasileiro, aliás, que não foi ao evento, era o favorito para levar o troféu.

A votação da Bola de Ouro é realizada por um grupo de 100 jornalistas de diversos países.

Agora como o “melhor jogador do mundo”, Rodri enalteceu esse momento e fez uma série de agradecimentos.

“Que noite incrível para mim. Tenho muitas coisas a agradecer, em primeiro à ‘France Football’, à Uefa, pela honra e a chance de estar aqui mais um ano. Agradecer a quem votou me mim, me deu essa confiança. É um dia especial para mim, para meu país. Queria agradecer a pessoa mais importante na minha vida, a Laura, minha namorada, que estamos há oito anos juntos e sem ela a trajetória não teria sido a mesma. Agradecer a minha família pelos valores que me passaram, ao meu agente. Não quero esquecer dos meus companheiros, ao staff do City. Sem vocês não teria conseguido. Estar no melhor clube do mundo torna tudo mais fácil”, disse o jogador espanhol de 28 anos.

RODRI IS THE 2024 MEN'S BALLON D'OR! #ballondor @ManCity @ChampionsLeague pic.twitter.com/Cly6Uyr08H — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Vini Jr não foi à cerimônia

O evento não contou com a presença de Vini Jr. Favorito ao prêmio por conta do seu grande desempenho com a camisa do Real Madrid na temporada passada, que terminou com o título da Liga dos Campeões, o atacante ficou surpreso ao saber do resultado da votação.

Horas antes do início da cerimônia, veículos de imprensa da Espanha noticiaram que Rodri receberia o título de melhor jogador do mundo. Com este cenário, o Real Madrid optou por não levar nenhum representante para o evento, incluindo Vini Jr.

O atacante do Real Madrid também esteve entre os finalistas nas duas últimas edições da Bola de Ouro, 2021/22 e 2022/23, e terminou em oitavo e sexto, respectivamente. O último brasileiro a vencer o prêmio foi Kaká em 2007. Ou seja, há 17 anos.

