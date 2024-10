Athletic Bilbao não aproveita vantagem numérica e empata com Mallorca pelo Espanhol

O Athletic Bilbao perdeu grande chance de sair vitorioso no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira (28), a equipe do País Basco ficou no 0 a 0 com o Mallorca, fora de casa, pela 11ª rodada da competição. Afinal, a equipe ficou com um a mais quase que todo o jogo, uma vez que Samu Costa foi expulso aos 23 do primeiro tempo.

Apesar do empate, o Athletic Bilbao subiu na tabela e assumiu o quinto lugar, com 18 pontos. Mesma pontuação do Mallorca, que está em sétimo.

O Mallorca volta a campo na próxima sexta-feira (1º de novembro), quando visita o Alavés. O jogo está marcado para as 17h (de Brasília). Já o Athletic Bilbao recebe, no San Mamés, o Betis, no domingo (3).

O primeiro tempo foi marcado pelo número de cartões amarelos pelo lado do Mallorca. Foram cinco no total, sendo que Samu Costa levou dois e foi para o chuveiro mais cedo. O Athletic poderia ter aberto o placar no fim da primeira etapa com Nico Williams, mas a arbitragem anulou o gol do atacante.

O técnico Ernesto Valverde tentou aproveitar a vantagem numérica e fez substituições colocando o Bilbao à frente. Contudo, o Mallorca se segurou na defesa e conseguiu um importante ponto dentro de casa.

