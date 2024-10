Wolfsburg x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Alemanha 2024/25. Nesta terça-feira (29), Wolfsburg e Borussia Dortmund se enfrentam às 16h45 (de Brasília), na Volkswagen Arena, em partida válida pela segunda rodada da competição mata-mata. Dessa maneira, ambas as equipes buscam avançar no torneio para compensar as campanhas abaixo do esperado na Bundesliga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Toni Kroos critica prêmio Bola de Ouro e diz que Vini Jr deveria vencer

Como chega o Wolfsburg

Na primeira rodada da Copa da Alemanha, o Wolfsburg venceu o Tus Koblenz, por 1 a 0, e confirmou a classificação. Agora, terá que superar uma equipe da elite do futebol nacional para seguir vivo na competição.

No campeonato Alemão, o Wolfsburg é apenas o 14º colocado, com oito pontos.

Além disso, o técnico Ralph Hasenhüttl possui uma série de desfalques para o jogo desta terça-feira. Arnold, Vranckx, Svanberg, Kevin Paredes, Bialek e Rogério, lesionados, são baixas confirmadas. Porém, Patrick Wimmer, que recebeu cartão vermelho durante o final de semana pela Bundesliga, está liberado para atuar na Copa da Alemanha e deve ser titular.

Como chega o Borussia Dortmund

Por outro lado, o Dortmund conquistou a classificação após a goleada por 4 a 1 sobre o modesto Phonix Lubeck. Já na Bundesliga, o Borussia está apenas na 7ª posição, com 13 pontos.

Mas, o técnico Edin Terzic também enfrenta problemas para o jogo contra o Wolfsburg. Assim, Yan Couto, Duranville, Adeyemi e Gio Reyna, lesionados, estão fora. Por fim, Niklas Sule é tratado como dúvida.

Wolfsburg x Borussia Dortmund

Segunda rodada da Copa da Alemanha 2024/25

Data e horário: terça-feira, 29/10/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Volkswagen Arena (ALE).

Wolfsburg: Grabara, Baku, Vavro, Bornauw, Koulierakis, Kaminski, Özcan, Arnold, Wind, Amoura, Tiago Tomás. Técnico: Ralph Hasenhüttl.

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Groß, Brandt, Malen, Gittens, Guirassy. Técnico: Edin Terzic.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

Assistentes: Jan Seidel e Rafael Foltyn (ALE).

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.