Jogadores do Real protestam contra Bola de Ouro e defendem Vini Jr

Os jogadores do Real Madrid saíram em defesa de Vinícius Júnior, que perdeu para Rodri na disputa da Bola de Ouro, que premia o melhor do mundo. Nesta segunda-feira (28), o goleiro Lunin, o zagueiro Éder Militão, o meio-campista Eduardo Camavinga e o aposentado Toni Kroos foram alguns dos que protestaram nas redes sociais. O técnico Carlo Ancelotti também saiu em defesa do brasileiro.

“Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você! The Best!”, escreveu Militão em foto com Vini Jr. Já o goleiro Lunin postou foto junto do brasileiro, que aparece com uma medalha no peito escrita: “Você é o melhor”. A frase, entretanto, também foi dita por Toni Kroos, ídolo do Real Madrid.

Camavinga, aliás, publicou uma foto com o atacante e escreveu: “Você não precisa disso. Melhor jogador do mundo”. Já no X/Twitter, o francês esbravejou: “POLÍTICA DE FUTEBOL (NÃO)!!! Meu irmão você é o melhor jogador do mundo e nenhum prêmio pode dizer o contrário. Te amo meu mano (sic)”.

Carlo Ancelotti, que levou o troféu de melhor técnico, dedicou o prêmio à Vini Jr e Carvajal.

“Quero agradecer à minha Família, ao meu presidente (Florentino Perez), ao meu clube, aos meus jogadores e acima de tudo ao Vini e ao Carvajal”, afirmou o técnico.

Vini também se pronunciou

Destaque do Real Madrid, Vini Jr se pronunciou minutos depois após o resultado da votação. Em uma de suas redes sociais, o brasileiro, afinal, disse que não desistirá de conquistar o troféu e mandou um recado.

“Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, publicou o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Vini Jr e Real Madrid não vão para Paris

A notícia de que Vini Jr não ganharia a Bola de Ouro, aliás, pegou o mundo da bola de surpresa. O clube espanhol optou por não mandar nenhum representante para a premiação em Paris, em tom de protesto. Vale destacar que o Real Madrid ganhou o prêmio de melhor time da temporada, e aquele que teve o melhor treinador do ano, Carlo Ancelotti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.