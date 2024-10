Depay marca, Corinthians vence e sai da zona de rebaixamento

O Corinthians saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, nesta segunda-feira (28/10), na 31ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorreu na Arena Pantanal, onde o gol da vitória foi de Depay, em cobrança de pênalti no primeiro tempo. Apesar do resultado a partida foi fraca, sendo uma das piores da competição, com ambos os times demonstrando pouca criatividade sob o forte calor da capital do Mato Grosso.

Com a vitória, o Corinthians alcançou 35 pontos e ocupa agora a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento (Z4). Contudo, o Athletico, que está logo atrás, possui 34 pontos e ainda tem um jogo a menos, o que mantém a situação competitiva. Já o Cuiabá está em penúltimo, com 27 pontos. O rebaixamento é logo ali para os cuiabanos.

Depay marca: Corinthians na frente

O primeiro tempo foi decepcionante, com os times demonstrando ineficiência técnica. As jogadas eram raras e se resumiam a chutes sem perigo de fora da área. Até os 40 minutos, o Corinthians teve apenas uma jogada relevante: um lance em que o juiz marcou falta em Bidon, que poderia ter sido um pênalti. No entanto, após revisar o VAR, o árbitro decidiu não marcar a infração.

Contudo, a sorte sorriu para o Corinthians aos 43 minutos, quando um lançamento de Félix Torres encontrou Talles Magno bem posicionado pela esquerda. O atacante invadiu a área e foi derrubado por Marllon. Depay converteu o pênalti, garantindo a vantagem de 1 a 0.

Timão joga mal. Mas vale pelos três pontos

O segundo tempo não trouxe melhorias significativas. O jogo seguiu sem emoção, com toques laterais e poucas chances claras. O Corinthians buscava jogadas para Memphis, que se posicionava no ataque, mas enfrentava uma forte marcação e não conseguia aparecer na área adversária. Os chutes de fora da área continuaram, sem causar grandes perigos ao goleiro.

Mas a situação começou a mudar aos 22 minutos, quando Lucas Fernandes chutou perto da trave, mas Hugo fez uma excelente defesa. O Cuiabá tentava o empate, forçando Hugo a trabalhar com uma boa defesa emn chute de Lucas Fernandes.

Porém, apesar da pressão do Cuiabá, o Corinthians se defendia e tentava encaixar contra-ataques, mas errava na finalização. O placar permaneceu 1 a 0. Assim, permite que o Corinthians respire aliviado, saindo provisoriamente da zona de rebaixamento. Por outro lado, a derrota fez com que o Cuiabá, seu rival direto na luta contra a queda à Série B, caminhasse com firmeza em direção ao descenso.

CUIABÁ 0X1 CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Data: 28/10/2024

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Público: 16.680

Renda: R$ 1.818.680,00

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Eliel, 43’/2ºT), Marllon, Bruno Alves, Filipe Augusto (Raylan, 10’/2ºT) e Ramon; Fernando Sobral (Denílson, 25’/2ºT)e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Max, 43’/2ºT), Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Rorres, Cacá (André Ramalho, 20’/2ºT) e Matheus Bidu; Raniele (Romero, 33’/2ºT), Breno Bidon (Charles, 16’/2ºT), Alex Santana (Carrillo, 16’/2ºT) e Coronado (Garro, 33’/2ºT); Talles Magno e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Memphis Depay, pênalti, 43’/1ºT (0-1)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Clayson, Filipe Augusto, Ramon, Fernando Sobral, Marllon (CUI); Coronado, Raniele (COR)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.