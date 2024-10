Decisivo para o Santos, Guilherme enaltece estreia de goleiro em Itu

Guilherme foi o grande nome da brilhante vitória do Santos sobre o Ituano, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B. O atacante deu um passe para Serginho marcar e, em seguida, fez o segundo gol. Assim, o Peixe venceu por 2 a 0.

Desse modo, na entrevista ao final da partida, Guilherme elogiou a estreia do goleiro Diógenes e a importância do resultado positivo. A vitória coloca o Santos com 62 pontos e mantém a liderança da Série B.

Leia mais: Com grande atuação de Guilherme, Santos vence e se aproxima do acesso

“Estou feliz. Mais um gol e uma assistência. O mais importante é a vitória do grupo. É uma honra trabalhar com esse time. Quero ressaltar o trabalho do Diógenes. Ele nem parecia estar estreando. Foi seguro. Estamos felizes por ele. Ele sabe da confiança que temos. Parabéns ao nosso companheiro”, destacou o atacante.

Todavia, na próxima rodada, o Peixe jogará em casa e receberá o Vila Nova, de Goiânia, equipe que está na briga pelo acesso. A partida será no dia 2 de novembro, às 16h30 (de Brasília). Atualmente, a vantagem para o quinto colocado é de oito pontos.

