Internacional lança campanha para atingir marca histórica de sócios

Nesta segunda-feira (28), o Internacional lançou uma campanha que tem como objetivo bater a marca de 150 mil sócios-torcedores. O clube quer aproveitar a sequência de três partidas em casa pelo Campeonto Brasileiro para atingir a meta. No momento, o Colorado possui quase 148 mil associados.

“Atingir esta marca de 150 mil sócios já estava no planejamento do Inter para 2024. Aumentamos de 120 para 140 mil sócios no início do ano, mas o crescimento foi interrompido em virtude das enchentes. Nos recuperamos e, agora, temos três jogos consecutivos e decisivos no Beira-Rio, na iminência de atingir esta marca expressiva, um recorde histórico para o Clube do Povo”, disse Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do clube.

A primeira partida da sequência em casa será contra o Flamengo na próxima quarta-feira (30), pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, o Inter recebe o Criciúma no dia 5 de novembro, e o Fluminense no dia 8 do mesmo mês.

“Convidamos o torcedor a se associar, usufruir dos diversos benefícios, oportunidade de assistir aos jogos mais importantes, além de ajudar o Clube a aumentar uma receita importante, que é do quadro social. Os nossos sócios são o maior patrocinador do Inter”, finalizou o dirigente do Colorado.

Em busca do G4

Além disso, o bom momento da equipe também anima a diretoria para o avanço no número de sócios. O Internacional se encontra na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, a apenas dois pontos da zona de classificação para a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.