Roberto Assaf: Bola Murcha de Ouro

É do conhecimento geral que Franco, à custa de muita repressão, para ficar só nisso, colocou a Espanha em outro patamar no continente. Sob o aspecto econômico. Mas não fosse o futebol jogado pelo Real Madrid de Di Stefano, as ditas benfeitorias, numa época distante das parafernálias eletrônicas de hoje, não teriam a mesma repercussão.

Bola de Ouro esvaziada

Os tempos, por lá e por aqui, mudaram. Mas conceitos arraigados, e notadamente absurdos, como o autoritarismo, o machismo e o racismo, continuam eventualmente soltos. Ao tomar conhecimento que Vinícius Júnior – favorito -não receberia a Bola de Ouro, decidiu esvaziar a cerimônia de entrega do troféu. Celebração realizada em Paris sob indisfarçável constrangimento, pela ausência de personalidades importantes. E sob a sombra do preconceito que afastou o atacante brasileiro – negro na essência – do primeiro prêmio.

Talvez o Real Madrid queira, com o ato, apagar ou disfarçar a sua história. E emprestar a sua solidariedade ao seu craque.

Mas o repugnante hábito de segregar, que a própria Fifa garante, com muita freqüência, que condena efetivamente, mais uma vez se manifestou em rede mundial.

É extremamente cansativo elaborar críticas a este comportamento abjeto, mas todas as vezes que o fato se manifesta, é imprescindível combatê-lo, pouco importando o evento ou o acontecimento – individual ou coletivo – como a tal solenidade da segunda-feira em Paris deixou evidente.

E o que mais espantou, e que também já seria suficiente para indignar qualquer um, foi a presença de negros – mal ou bem – compactuando com o teatro de marionetes. Pior é que ano que vem, quem sabe, tem mais. E fica tudo, como dito, “por isso mesmo”.

