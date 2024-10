Zubeldía vê caminho duro do São Paulo por vaga no G4

O São Paulo perdeu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro, após o empate em 1 a 1 contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada da competição. Assim, ficou ainda mais difícil a busca do Tricolor por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Zubeldía, aliás, vê a situação ficar ainda mais complicada em razão dos próximos jogos.

“Pensamos em estar o mais acima possível na tabela pensando na Libertadores. Vai ser duro, difícil. Temos sete rodadas e como falei há algumas semanas, é só ver o que acontece em cada rodada. Vai ser duro, difícil, mas vamos até o dia 8 de dezembro”, disse Zubeldía, após o empate contra o Criciúma.

A equipe são-paulina tem mais sete jogos a disputar no torneio, três em casa e quatro como visitante. Neste recorte, o Tricolor terá um duelo direto contra o Bahia, na próxima rodada, na Arena Fonte Nova e também outros quatro embates contra equipes que lutam contra o rebaixamento (Athletico, RB Bragantino, Grêmio e Juventude).

Com 51 pontos, o Tricolor viu o Internacional, que venceu o Atlético-MG fora de casa, passar na classificação e aumentar briga por uma vaga no G4. O Colorado chegou aos 52, enquanto o Flamengo, quarto colocado, foi aos 54 após vencer o Juventude. As duas equipes, aliás, se enfrentam na próxima quarta-feira (30/10), em Porto Alegre, em jogo adiado da 17ª rodada.

Os jogos do São Paulo no Brasileirão

32ª rodada: Bahia x São Paulo

33ª rodada: São Paulo x Athletico-PR

34ª rodada: Red Bull Bragantino x São Paulo

35ª rodada: São Paulo x Atlético-MG

36ª rodada: Grêmio x São Paulo

37ª rodada: São Paulo x Juventude

38ª rodada: Botafogo x São Paulo

