Rodolfo Landim vence votação e recebe nova honraria no Flamengo

A última segunda-feira (28) ficou marcada para história de Rodolfo Landim no Flamengo. Isso porque o Conselho dos Grandes Beneméritos elegeu, em votação durante reunião, o atual presidente como novo Benemérito do Rubro-Negro. O mandatário havia recebido a primeira honraria em 2019 – primeiro ano de sua gestão no clube.

Rodolfo Landim recebeu a honraria devido aos serviços prestados nos últimos seis anos de Flamengo. O Conselho concluiu que o sucesso alcançado pela gestão no futebol, com 12 títulos conquistados, somado ao faturamento bilionário e às melhorias na sede social do clube, além da compra do terreno no Gasômetro, justificam tal privilégio.

Vale destacar que para tornar-se elegível ao cargo, é necessário ter ao menos cinco anos de serviços prestados ao clube. Critério este que valida a nomeação de Rodolfo Landim – presidente do Flamengo desde 2019. O mandatário ainda pode concorrer à honraria de Grande Benemérito, mas, para isso, precisa cumprir dez anos de ofícios ao Rubro-Negro.

Gestão Rodolfo Landim

Conforme mencionado, Rodolfo Landim recebeu a honraria pela avaliação de ao menos quatro critérios fundamentais. O sucesso no futebol figura entre eles, visto que sua gestão levantou 12 troféus nos últimos seis anos – e ainda pode aumentar a conta. Isso porque o Flamengo está novamente, pelo terceiro ano consecutivo, na decisão da Copa do Brasil.

O faturamento também ganhou destaque entre os pontos de êxito da gestão Landim, de acordo com a análise do Conselho dos Grandes Beneméritos. O Flamengo fechou 2023 – sem levantar qualquer título relevante – com R$ 1,37 bilhão em seus cofres.

Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo terá a chance de levantar mais um – e o último – troféu da gestão Rodolfo Landim no próximo dia 10 de novembro. Para isso, precisará superar o Atlético-MG no agregado das finais desta edição de Copa do Brasil.

O jogo de ida está marcado para o próximo domingo, dia 03 de novembro, às 16h, no Maracanã. A volta, por sua vez, acontecerá uma semana depois na Arena MRV, em Belo Horizonte, no mesmo horário.

Entre os dois compromissos, no entanto, há partidas pelo Campeonato Brasileiro – que ainda vale vaga direta na Libertadores. Nesta quarta-feira (30), o Flamengo disputa o jogo atrasado contra o Internacional, no Beira-Rio, às 19h. Depois, o Rubro-Negro vai a Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, no dia 06 de novembro, às 21h – quatro dias antes da decisão na Arena MRV.

