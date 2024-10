Derrota de Vini Jr na Bola de Ouro acirra conflito nos bastidores entre Real e Uefa

O mundo do futebol conheceu seu novo Bola de Ouro nesta segunda-feira (28). Trata-se do espanhol Rodri, do Manchester City, que desbancou Vini Jr e ficou com o troféu. No entanto, o Real Madrid se mostrou insatisfeito com o resultado e sequer mandou seu elenco para o evento em Paris.

Dessa forma, a posição do clube merengue evidencia um conflito com a Uefa que vai muito além da discordância do resultado da premiação. Uma briga política que explodiu em abril de 2021, quando Florentino Pérez, presidente do Real, liderou a fundação da Superliga Europeia.

O foco era criar uma oposição à Champions League, o que abalou de vez a relação do clube espanhol com a maior entidade do futebol europeu. Antes da entrega da Bola de Ouro, Vini Jr despontou como favorito, e o jornal “Marca” adiantou que tanto o brasileiro quanto o Real tinham certeza da vitória.

No entanto, tudo mudou quando horas antes surgiu a informação de que os representantes do Real Madrid não viajaram a Paris e acharam “falta de respeito” o resultado (vazado antes mesmo do evento acontecer).

“Se os critérios do prêmio não proclamam Vinicius ganhador, esses mesmos critérios devem proclamar Carvajal ganhador. Como não foi assim, é óbvio que a Bola de Ouro/UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não está onde não é respeitado”, disse o clube, em posição oficial enviada à imprensa.

O clube conquistou dois prêmios na cerimônia, porém ninguém esteve presente para recebê-los. Carlo Ancelotti ganhou como melhor técnico no futebol masculino, e o próprio time merengue venceu na categoria de clube no futebol masculino. O boicote surpreendeu os organizadores.

