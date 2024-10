Palmeiras avança para ter sua camisa avaliada em R$150 milhões em 2025

O Palmeiras está muito próximo de ter um novo patrocinador máster. Após 10 anos com a Crefisa e a Faculdade das Américas no seu uniforme, o Verdão tem encaminhado um acordo com a casa de apostas Sportingbet. O valor que gira em torno de R$100 milhões, deixa o Alviverde perto também do seu objetivo de aumentar o valor da sua camisa.

Isso porque a diretoria de marketing do Verdão quer receber R$150 milhões apenas com patrocínio no ano que vem. Isto significa que, além do máster que deve ficar com a Sportingbet por R$ 100 milhões sem considerar bônus, o Verdão ainda terá disponível para negociar: as mangas, omoplata, barra e número da camisa, além de shorts e meião. O clube já está em contato com empresas para essas áreas, entre elas a BYD, montadora chinesa de automóveis. Contudo, outras opções também são estudadas.

Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos do contrato com a Crefisa e FAM, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas. Contudo, a tendência é que o Verdão dobre o valor com patrocínios em relação ao atual contrato. O acordo tem esta quantia desde 2019 e acabou renovado em 2021, antes da posse de Leila, sem reajustes.

Além do seu uniforme, o Alviverde também espera aumentar os lucros em outras áreas. Além do acerto pelos direitos de transmissão do Brasileirão entre 2025 e 2029, o Palmeiras fechou novo contrato para exploração das placas de publicidade para o mesmo período. Por fim, o Verdão também renovou com a fornecedora Puma até 2028 e recebendo mais do que o acordo anterior.

