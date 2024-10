Após mensagens de apoio, Vini Jr publica foto com elenco do Real Madrid

No dia seguinte à derrota na Bola de Ouro, Vini Jr publicou uma foto com todo o elenco do Real Madrid. Durante a premiação, o clube merengue não enviou uma delegação, o que causou um mal-estar com a Uefa. Afinal, o boicote aconteceu pelo resultado ter vazado antes da cerimônia. Rodri, do Manchester City, desbancou o brasileiro e ficou com o troféu.

“Juntos”, publicou o atacante junto de foto do elenco completo do Real Madrid.

Vale destacar que essa é a segunda mensagem do atacante após ficar em segundo lugar na Bola de Ouro. Logo após a cerimônia, em Paris, o jogador afirmou que faria dez vezes se fosse preciso, e que “eles não estão preparados”.





Vini era cotado como grande favorito por ter sido o protagonista na conquista da Champions League 2023/24 com o Real Madrid, que também faturou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Contudo, o campeão da Euro pela Espanha, de 28 anos, é o vencedor na primeira edição com parceria da Uefa e da revista France Football, organizadora do evento.

Nesta segunda-feira (28), o goleiro Lunin, o zagueiro Éder Militão, o meio-campista Eduardo Camavinga e o aposentado Toni Kroos foram alguns dos que protestaram nas redes sociais por causa do resultado. O técnico Carlo Ancelotti também saiu em defesa do brasileiro.