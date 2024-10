Ex-mulher de Amaral processa Vampeta após declarações em podcast

A ex-mulher de Amaral, que pendurou as chuteiras em 2015, entrou com um processo judicial contra Vampeta “por falas inescrupulosas”. Juliana Takemura moveu a ação após o ex-jogador sugerir, em entrevista no podcast ‘Campeões da Resenha’, que a mulher ‘tirou proveito’ do ex-marido durante o divórcio.

As falas de Vampeta causaram uma onda de comentários negativos à Takemura, com internautas sugerindo que ela deveria “ter o mesmo destino de Eliza Samudio”. Isso porque o ex-jogador acusou Juliana de “aplicar um golpe” e “levar tudo” de Amaral com o divórcio.

Mesmo sem ter seu nome mencionado, Juliana sustenta que esteve associada às declarações, visto que sofreu com a repercussão da entrevista. A ex-mulher de Amaral pede, ainda, que o Google e o Youtube retirem o vídeo do ar, além de exigir uma indenização de 20 salários mínimos.

Processo contra Vampeta

Juliana cobra um montante de cerca de R$ 30 mil, que equivale aos 20 salários-mínimos, pelas falas de Vampeta. Ainda de acordo com Fábia Oliveira, do Metrópoles, a defesa entrou com a ação recentemente e já foi comunicada sobre uma audiência de conciliação – marcada para o início de 2025.

A ex-mulher alega que as falas de Vampeta se qualificam como “inescrupulosas e mentirosas” e o acusa de denúncias caluniosas. Conforme mencionado, o ex-jogador sugere que Takemura tenha aplicado um golpe em Amaral durante o processo de divórcio.

O ex-jogador, que agora trabalha como comentarista esportivo, também está envolvido em outra polêmica por declarações no podcast ‘Campeões da Resenha’. Isso porque ele criticou a obrigatoriedade de arcar com dívidas de pensão alimentícia às filhas de 21 e 23 anos, cujo discorda da imposição do pagamento para duas mulheres que ”já dão para caramba”.

