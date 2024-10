Sem Neymar, reservas do Al-Hilal batem o Al-Taee pela Copa do Rei Saudita

Em meio à expectativa da presença de Neymar, o técnico Jorge Jesus optou por deixar o brasileiro de fora no duelo do Al-Hilal com o Al-Taee pelas oitavas da Copa do Rei Saudita. Nesse sentido, os comandados do treinador português golearam por 4 a 1, de forma tranquila, com gols de Al-Hamdan (2), Al-Ghannam e Marcos Leonardo. Al-Jowayed descontou para os donos da casa.

O camisa 10 retornou aos gramados, depois de se recuperar de uma lesão no joelho, no dia 21 de outubro, no triunfo por 5 a 4 diante do Al-Ain pela Champions Asiática. No entanto, o brasileiro só poderá disputar a Liga Nacional a partir de janeiro, próximo período de inscrição.

O próximo compromisso da equipe de Jorge Jesus será sexta-feira (1), às 15h (de Brasília), quando a equipe enfrenta o Al-Nassr pelo Campeonato Saudita. Na segunda-feira (4), também às 15h (de Brasília), Neymar deve entrar em campo no confronto contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Visitante na frente

Logo aos cinco minutos, Al-Hamdan aproveitou o lançamento de Al Tambakti pelo lado direito, passou por dois defensores e bateu no canto para abrir o placar para o Al-Hilal. Sem qualquer chance para o arqueiro adversário que chegou a tocar na bola, mas sem força para afastar o perigo.

Tudo igual

Dois minutos depois, Al-Jowayed recebeu um ótimo passe na entrada da área. Assim, o jogador ergueu a cabeça e bateu no canto, na bochecha da bola para igualar o marcador.

Agilidade e ultrapassagem

Ainda no primeiro tempo, Al-Ghannam fez uma boa ultrapassagem e recebeu um belo lançamento de Nasser Al Dawsari para tocar na saída do goleiro e recolocar o Al-Hilal à frente no placar.

Não valeu

O brasileiro Marcos Leonardo estufou a rede nos acréscimos do primeiro tempo. No entanto, houve um choque de Al-Hamdan com o goleiro adversário, que ocasionou um toque de mão. A arbitragem consultou o VAR e anulou o tento do ex-jogador do Santos.

No cantinho

No segundo tempo, Al-Hamdan recebeu livre na área, sem qualquer marcação. Nesse sentido, o camisa 99 só teve o trabalho de colocar a bola no canto e ampliar o marcador.

Brazuka na rede

Se no primeiro tempo não valeu, no segundo foi validado. Marco Leonardo esbanjou velocidade, driblou o goleiro e sacramentou a goleada do Al-Hilal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.