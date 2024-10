Santos encaminha renovação com Willian Bigode por mais um ano

Muito próximo de retornar para a elite do futebol brasileiro, o Santos segue focado no acesso, mas já começou a pensar em 2025. Tanto que nos últimos dias, o clube chegou a um acordo de renovação de contrato com Willian Bigode. O atacante deve estender seu vínculo até o final do próximo ano.

Willian Bigode está emprestado pelo Fluminense ao Santos até o final de 2024. Contudo, seu vínculo com o clube carioca se encerra no dia 31 de dezembro deste ano. Assim, em 2025, o atleta será um jogador livre. Desta forma, o Peixe já se movimenta para assinar um novo contrato com o atacante.

“Todas as tratativas de renovações estão sendo feitas no intuito de se fazer um planejamento para 2025. É com o Willian e com os demais atletas que fazem parte do plantel”, disse o presidente Marcelo Teixeira, após a vitória do Peixe em Itu.

Aliás, Willian ganhou a titularidade na reta final da Série B ficando em uma vaga que tem sido disputada ao longo de todo ano. Otero foi quem mais atuou na função, pela qual também passaram Laquintana, Pedrinho, Weslley Patati, Serginho, Patrick e Hayner.

Além disso, o atacante é visto como um dos líderes do elenco alvinegro e correspondeu em momentos importantes, com gols marcantes. Com a camisa do Peixe, o atacante soma até o momento 36 jogos, com sete gols e uma assistência. Assim, deve permanecer pelo menos mais um ano no Alvinegro Praiano.

