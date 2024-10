Time de John Textor, Lyon tenta contratação de Rayan, do Vasco

O atacante Rayan, cria do Vasco, segue chamando a atenção de times europeus. A bola da vez é o Lyon (FRA), que negocia a contratação do jogador de 18 anos e uma das principais joias do clube.

Segundo o “ge”, a equipe francesa, do Grupo Eagle, de John Textor, dono da SAF do Botafogo, fez proposta pelo jovem, revelado em 2023. Os valores, porém, ainda não são conhecidos, com a negociação em um estágio inicial, de acordo com a publicação.

Afinal, Textor também é dono do Botafogo, um dos maiores rivais do Vasco. Assim, os valores da contratação podem aumentar, visando proteger o Cruz-maltino. O time francês está de olho em Rayan desde agosto, aliás, quando enviaram representantes ao Brasil. Eles acompanharam à vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fluminense no estádio do Botafogo, o Nilton Santos. Aos 18 anos, o atacante é o principal ativo do Cruz-Maltino, que visa grande retorno financeiro com a promessa.

Rayan foi titular do Gigante da Colina na última segunda-feira (28), em vitória por 3 a 2 em São Januário. Ele, que substituiu o suspenso Vegetti, jogou de centroavante – sua posição de origem – e participou do segundo gol, sofrendo pênalti, convertido por Payet. O jogador tem 29 jogos na temporada, sendo 17 como titular, e marcou dois gols.

Recentemente, esteve convocado pela primeira vez à Seleção Sub-20, marcando duas vezes em dois amistosos contra o México, exatamente em São Januário, casa do Vasco e onde surgiu para o futebol.

