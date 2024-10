Internacional x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (30), em partida atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), a bola rola às 19h (de Brasília). Na classificação, o Colorado é o quinto colocado, com 52 pontos. O Rubro-Negro, com 54, é o quarto.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Internacional e Flamengo.

Como está o Internacional

O Internacional não perde para o Flamengo no Beira-Rio desde 2021. E para conquistar mais um bom resultado contra esse adversário, contará com o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos. Para o confronto, o técnico Roger Machado contará com o retorno de Fernando, que deixou o departamento médico. Ele, no entanto, deve começar no banco.

O treinador, aliás, ainda tem uma dúvida na escalação, entre Bruno Tabata e Gabriel Carvalho.

Como está o Flamengo

Para o jogo desta quarta, o técnico Filipe Luís, que pode poupar alguns jogadores visando o jogo de ida da final da Copa do Brasil (domingo), não terá David Luiz e Alex Sandro por questões médicas. Além disso, o meia Arrascaeta e o zagueiro Léo Pereira receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude e também não ficam à disposição. De La Cruz e Carlinhos, no departamento médico, completam a lista de baixas.

Quem está de volta é Bruno Henrique, que cumpriu suspensão. Ele, aliás, deve iniciar o confronto no time titular, ao lado de Plata no ataque.

INTERNACIONAL X FLAMENGO

17ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 30/10/2024, às 19h (de Brasília)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho (Tabata), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

