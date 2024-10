Zagueiro brasileiro dá início a sua quarta temporada em Portugal

Brendo Marins, de 22 anos, está na sua quarta temporada no futebol português. O jogador teve uma passagem de destaque na base do Estrela Amadora e agora começa um novo desafio no CD Portoalegrense, onde atua pela equipe profissional. Desde os 19 anos no continente europeu, o atleta falou sobre sua adaptação no país.

“Para muitos que saem cedo para outro país, o processo de adaptação é muito difícil. No início foi assim. Mas depois quando eu menos esperava, já me sentia bem adaptado e confortável. Tive boas experiências em ligas menores e no meu ano de estreia pela Liga Revelação fomos campeões da temporada 22/23 pelo Estrela Amadora. Minha experiência nesse clube foi muito boa. Pude crescer muito como atleta e desenvolvi bastante conhecimento ao poder trabalhar com profissionais de alto nível, principalmente na equipe principal”, disse.

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o zagueiro passou pela base do Volta Redonda antes de se transferir para o modesto Senhora da Hora. Lá, ele realizou 26 partidas e marcou cinco gols. Depois, defendeu o Estrela Amadora, equipe que disputa a Primeira Liga de Portugal e atuou tanto no time B como na equipe Sub-23, somando mais de 25 jogos pelo clube, além de um empréstimo para uma outra equipe de menor expressão.

“Agora vivo um novo desafio no Desportivo Portalegrense, que é um clube de tradição da cidade de Portalegre. Aceitei vir para cá pois será muito importante na minha carreira, além de acreditar no projeto ambicioso do clube, que tem muitos investimentos. Minhas expectativas são as melhores e espero ajudar a cumprir todos os objetivos da temporada, o principal deles, o acesso”, finalizou.