Brighton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa 2024/25. Nesta quarta-feira (30), Brighton e Liverpool se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, pelas oitavas de final da competição. Quem vencer o duelo garante a vaga para as quartas de final. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo perde pênalti e Al-Nassr é eliminado da Copa do Rei Saudita

Como chega o Brighton

O Brighton vem de um empate por 2 a 2 contra o Wolverhampton na rodada do último final de semana da Premier League, adversário que inclusive eliminou na última fase da Copa da Liga Inglesa. Assim, a equipe está na 6ª posição do Campeonato Inglês e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender o Liverpool.

Contudo, a situação do Brighton fica ainda mais complicada, uma vez que o técnico Fabian Hurzeler tem uma série de jogadores no departamento médico do clube. Assim, João Pedro, Solly March, Yankuba Minteh, Matt O’Riley, Adam Webster e James Milner, lesionados, estão fora da partida.

Por fim, o veterano Danny Welbeck aparece como dúvida.

Como chega o Liverpool

O Liverpool faz um grande início de temporada sob o comando do técnico Arne Slot, que substituiu Klopp no comando dos Reds. No entanto, a equipe vem de um empate contra o Arsenal e viu o City assumir a liderança isolada da Premier League.

Ao mesmo tempo, o Liverpool não terá problemas de última hora no elenco. Isto porque, Elliott, Alisson e Diogo Jota seguem lesionados e seguem fora do time. Porém, Chiesa e Bradley aparecem como dúvidas.

Além disso, a imprensa britânica afirma que o técnico Arne Slot deve dar oportunidades a alguns jogadores na equipe titular para rodar o elenco.

Brighton x Liverpool

Oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 30/10/2024, às 16h30 (de Brasília).

Local: Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove, no sul da Inglaterra.

Brighton: Jason Steele; Tariq Lamptey, Jan Paul Van Hecke, Igor Júlio e Pervis Estupiñán; Simon Adingra, Carlos Baleba, Mats Wieffer e Kaoru Mitoma; Julio Enciso e Evan Ferguson (Danny Welbeck). Técnico: Fabian Hurzeler.

Liverpool: Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jarrel Quansah e Konstantinos Tsimikas; Wataru Endo, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai (Alexis Mac Allister); Mohamed Salah, Cody Gakpo e Darwin Nuñez. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Darren Bond (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.