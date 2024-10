Benfica x Santa Clara: onde assistir, escalações e arbitragem

No Estádio da Luz, Benfica e Santa Clara se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 17h15 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal 2024/25. O time de Bruno Lage é o favorito para avançar o confronto.

Entre a Liga Portugal e a própria Taça da Liga de Portugal, os clubes se enfrentaram em 18 partidas, com números vantajosos para o time de Lisboa. São 15 vitórias do Benfica contra uma do Santa Clara, com outros dois empates.

Onde assistir

Benfica e Santa Clara, pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal, terá a transmissão da TNT e Max.

Como chega o Benfica

Donos da casa chegam para o confronto motivados por conta de uma goleada, além de viverem bom momento na temporada. O técnico Bruno Lage conta com força máxima para o duelo desta quarta-feira e tenta manter o bom desempenho. Apenas Tiago Gouveia e Gianluca Prestianni seguem fora das opções, por lesão.

Como chega o Santa Clara

Do outro lado, o Santa Clara sabe que precisa de uma noite perfeita e que terá de aproveitar todos os momentos em que a equipe do Benfica possa estar desequilibrada. Em coletiva, o treinador Vasco Matos, quer um time “corajoso” no Estádio da Luz.

“As equipes geralmente quando vão a esses estádios têm de passar por momentos de maior sufoco e nós temos de saber passá-los de forma equilibrada. Faz parte do jogo perceber que do outro lado está uma grande equipe. Temos de saber superar esses momentos. Com equilíbrio, muita lucidez, bons posicionamentos. Uma equipe corajosa”, disse o técnico.

BENFICA x SANTA CLARA

Quartas de final da Taça da Liga de Portugal – Ida

Data-Hora: 30/10/2024 (quarta-feira), às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Onde assistir: TNT e Max

BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Tomás Araújo, Beste; Florentino, Rollheiser; Aursnes, Di María, Akturkoglu; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

SANTA CLARA: Gabriel Batista; Sidney, Luís Rocha, Venâncio; Calila, Pedro Ferreira, Adriano Firmino, Matheus Araujo; Vinícius Lopes, Gabriel Silva; João Costa. Técnico: Vasco Matos.

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

VAR: Ricardo Baixinho

