Wolfsburg vence na prorrogação e elimina o Dortmund da Copa da Alemanha

O Wolfsburg garantiu classificação às oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Volkswagen Arena, a equipe da casa venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0, gol de Wind, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Wolfsburg e Dortmund não fizeram um bom jogo na Volkswagen Arena. A equipe visitante tinha muitos desfalques e garotos no banco de reservas. Assim, os dois times mostraram fragilidade no sistema defensivo. Contudo, no ataque também foram pouco incisivos.

Logo no início, Amoura teve uma boa chance para os anfitriões e parou em Kobel. Na melhor chance da primeira etapa, Schlotterbeck deu bom passe para Beier, que avançou sozinho, cara a cara com Grabara, mas mandou na trave. O Wolfsburg melhorou no fim e ameaçou os Aurinegros, sem criar uma chance efetiva de gol.

Na etapa final, as equipes foram para o ataque muito mais na transpiração do que na técnica e qualidade de jogo. O Dortmund esteve melhor na maior parte do tempo e teve duas chances com Guirassy, de cabeça. Na primeira, mandou para fora. Em seguida, parou em Grabara.

No fim, o Wolfsburg, mais inteiro em campo, ensaiou uma pressão contando o apoio da torcida. Arnold, em cobrança de falta ensaiada, quase abriu o placar.

Wolfsburg é melhor na prorrogação

Os Lobos chegaram mais fortes na prorrogação. Com mais fôlego por conta das mudanças, logo assustou o goleiro Kobel. Tiago de Tomás apareceu sozinho na área e finalizou no travessão, para desespero da torcida. O Dortmund apostava nas bolas aéreas. Em um lance, assustou o time da casa e pediu pênalti quando a bola pegou no braço do zagueiro, que estava colado ao corpo.

O jogo ficou lá e cá, mas sem os times criarem mais chances claras. Sem criatividade com a bola no chão, o gol teria que sair após jogada pelo alto. Após cruzamento, a bola ficou viva na área e sobrou para o artilheiro Wind, que entrou no segundo tempo do tempo regulamentar, para tocar no cantinho de Kobel e garantir a classificação dos Lobos faltando três minutos para o fim.

OUTROS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Bayer Leverkusen 3 x 0 Elversberg

Offenbach 0 x 2 Karlsruher

RB Leipzig 4 x 2 St. Pauli

Augsburg 3 x 0 Schalke 04

Colônia 3 x 0 Holstein Kiel

Regensburg 1 x 0 Greuther Furth

Stuttgart 2 x 1 Kaiserslautern

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.