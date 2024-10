Southampton vence Stoke City e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

Foi sofrido, mas o Southampton está classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O gol marcado por James Bree, aos 43 minutos do segundo tempo, confirmou a vitória por 3 a 2 sobre o Stoke City, time da Championship, a segunda divisão inglesa, e garantiu a classificação.

O Southampton abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo: Taylor Harwood-Bellis marcou de cabeça, em jogada de escanteio, enquanto Adam Armstrong, de pênalti, ampliou a vantagem dos donos da casa. No entanto, o Stoke descontou no final do primeiro tempo. Ashley Phillips aproveitou uma sobra de bola e marcou seu primeiro gol como profissional com um belo toque de calcanhar.

No início do segundo tempo, Tom Cannon finalizou no ângulo para deixar tudo igual no placar. Contudo, James Bree garantiu a vitória para o Southampton e evitou a disputa por pênaltis.

LEIA MAIS: Napoli vence Milan no San Siro e dispara na liderança do Italiano

Além disso, essa foi a primeira vitória do Southampton desde o duelo contra o Everton, decidido nos pênaltis na fase anterior.

Por fim, o próximo adversário na Copa da Liga Inglesa será conhecido no sorteio das quartas de final, nesta quarta-feira (30).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.