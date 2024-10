Lanús x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento de pressão na temporada, Lanús e Cruzeiro se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h, no Néstor Díaz Pérez, também conhecido como La Fortaleza, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo terminou em empate por 1 a 1, no Mineirão.

Com este resultado, uma vitória simples do Granate ou da Raposa, aliás, garantem os times na final da competição. Por outro lado, um empate leva a decisão para os pênaltis. Quem passar, vai enfrentar Racing ou Corinthians na final.

Onde assistir

A partida entre Lanús x Cruzeiro, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, aliás, terá a transmissão do Paramount+ (streaming).

Como chega o Lanús

Vivendo um momento de crise e pressão, o Lanús chega para o confronto após derrota para o Atletico Tucuman por 1 a 0 no Campeonato Argentino. Na competição nacional, até o momento, são três derrotas e cinco empates.

O time argentino, afinal, tem a volta do lateral Leonardo Jara, recuperado de lesão. Entretanto, a tendência é que ele comece no banco, e Cáceres siga no time titular. Na zaga, Muñoz deverá atuar ao lado de Carlos Izquierdoz. No meio de campo, Gonzalez Pérez deverá atuar ao lado de Peña Biafore entre os volantes. O setor ofensivo deverá ser o mesmo.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro também chega ao duelo em momento conturbado. Até o momento, o técnico Fernando Diniz não venceu no comando da equipe. Em cinco jogos, soma três empates e duas derrotas, a última para o Athletico por 3 a 0.

Para o duelo desta quarta-feira, a Raposa, aliás, terá novidades entre os titulares. Isso porque Diniz poderá contar com Matheus Henrique, que se recuperou de uma lesão no quadril. Além dele, o goleiro Cássio também retorna após ser poupado contra o Athletico. Por fim, fora das últimas partidas por causa de incômodo muscular, o atacante Lautaro Díaz deve começar a partida no banco de reservas.

LANÚS x CRUZEIRO (Ida: 1×1)

Semifinal da Copa Sul-Americana – Jogo de volta

Data-Hora: 30/10/2024 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Néstor Díaz Pérez, na Argentina

Onde assistir: Paramount+

LANÚS: Losada; Cáceres, Izquierdoz, Muñoz e Soler; Gonzalo Pérez (Boggio) e Peña Biafore; Cabrera, Marcelo Moreno e Ramiro Carrera; Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.