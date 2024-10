Lesionado no Cruzeiro, Dinenno viaja com dono da SAF para a Argentina

Ausente dos gramados devido a uma grave lesão no joelho, o atacante Dinenno vai se juntar ao restante da equipe do Cruzeiro para o duelo contra o Lanús, pela semifinal da Sul-Americana, nesta quarta-feira (30). O time precisa vencer para chegar à grande decisão do torneio, já que empatou por 1 a 1 no Mineirão.

Dinenno, aliás, viajou para a Argentina no jatinho particular de Pedro Lourenço, dirigente e dono do futebol do Cruzeiro. O empresário publicou uma imagem com o atacante nas redes sociais nesta terça-feira (29). Já a delegação celeste foi de Curitiba, onde enfrentou o Athletico pelo brasileiro no sábado, diretamente para Buenos Aires, no domingo.

Contratado como homem-gol do Cruzeiro em 2024, Dinenno marcou oito gols em 22 jogos, mas não atua desde agosto, quando se lesionou no duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão.

O Cruzeiro ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz e terá uma missão complicada na Argentina. A equipe busca um título inédito e, consequentemente, a vaga direta na Libertadores de 2025.

