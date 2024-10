Record fecha pacotes comerciais e paga Brasileirão; veja valores

Com os direitos de transmissão do Brasileirão adquiridos para os próximos três anos, a Record obteve uma resposta positiva do mercado publicitário. A emissora conseguiu vender todos os contratos referentes a 2025. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com o colunista, houve o fechamento de quatro cotas até o momento: Grupo Heineken (pela marca Amstel), Sportingbet e EstrelaBet, que dividem a mesma cota, GM e Burger King (Zamp). Todas já assinaram contrato. Já são mais de R$ 250 milhões arrecadados, valor que leva em consideração possíveis descontos que possam ter sido dados nas negociações feitas pela área comercial da Record.

O montante supera o valor de R$ 215 milhões pagos pela emissora pela transmissão de 38 jogos do Brasileirão a cada temporada. O contrato terá início no próximo ano. A emissora de Edir Macedo vai exibir os jogos como mandante das equipes vinculadas a Liga Forte União. As partidas serão transmitidas nas noites de quarta, às 20h, e aos domingos à noite, às 18h30.

Com isso, a Record põe fim ao monopólio da Globo quanto ao Brasileirão na TV fechada após nove anos. Enquanto isso, a emissora carioca exibirá os jogos como mandante dos clubes da Libra. Porém, negocia com a Liga Forte União a exibição em plataformas pagas.

Record e Globo: clubes na LFU e na Libra

A Libra conta atualmente com ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória

