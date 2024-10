Flamengo relaciona jovens do sub-20 para jogo contra o Inter

Já em Porto Alegre, o Flamengo terá novidades para a partida contra o Inter nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques, o técnico Filipe Luís subiu quatro jovens do sub-20 para completar o banco na partida: o atacante Shola, o lateral-esquerdo Zé Welinton, o zagueiro Iago e o goleiro Dyogo Alves.

Iago e Zé Welinton, aliás, já estrearam no time principal pelo Carioca deste ano. Filipe Luís, afinal, já treinou o quarteto meses atrás, quando estava no comando do sub-20 e foi campeão mundial da categoria contra o Olympiacos, da Grécia.

No entanto, o Flamengo tem 10 desfalques. Arrascaeta e Léo Pereira estão suspensos. A sequência dos jogadores está no departamento médico, como: Cebolinha (tornozelo esquerdo), Viña (joelho direito), Pedro (joelho esquerdo), Luiz Araújo (joelho direito), De la Cruz (coxa direita), Carlinhos (coxa direita), Alex Sandro (coxa direita) e David Luiz (Tendão de Aquiles).

Na classificação, o Colorado, afinal, é o quinto colocado, com 52 pontos, enquanto o Rubro-Negro, com 54, é o quarto.

Veja os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Cleiton e Iago

Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Zé Welinton

Volantes: Pulgar, Evertton Araújo e Allan

Meias: Gerson, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Lorran

Atacantes: Gabigol, Plata, Bruno Henrique, Michael e Shola

