Globo marca estreia de reality com Galvão Bueno

O novo reality show da Globo já tem data de estreia. Comandado por Galvão Bueno e Karine Alves, o programa Craque da Voz vai ao ar a partir do dia 7 de novembro. A atração vai revelar um novo talento para a narração da emissora. A informação do início do projeto é de Gabriel Vaquer, do F5.

O programa teve todas as gravações finalizadas e contará com exibição multiplataforma. No Globoplay e no SporTV, a atração vai ao ar às quintas-feiras, enquanto na TV Globo será dentro do Esporte Espetacular, nas manhãs de domingo.

Serão oito episódios, com dez participantes duelando em desafios técnicos e de convivência. Cinco homens e cinco mulheres terão a oportunidade de mostrar o potencial como narrador. O vencedor garante um contrato com a Globo, assim como a chance de ser a nova voz da emissora nas transmissões esportivas.

Além de Galvão Bueno e Karine Alves, um time de jurados, formado por convidados e narradores, também vai participar do programa, que foi gravado entre setembro e outubro deste ano.

Últimos projetos de Galvão Bueno na Globo

O programa Craque da Voz será um dos últimos projetos de Galvão Bueno na Globo. Após 43 anos na emissora, o experiente narrador vai focar em seu canal, que mudará de nome em breve (atualmente canal GB). Além do reality, ele terá novos quadros do Esporte Espetacular e um especial de fim de ano.

