Depoimento de Paquetá à CPI das Apostas Esportivas é adiado

O depoimento de Lucas Paquetá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas foi adiado para o dia 3 dezembro. O jogador do West Ham e da Seleção iria dar sua versão sobre as acusações de envolvimento em suposto esquema de apostas em partidas em 2022 e 2023, nesta quarta-feira. A informação é do Estadão.

Os parlamentares atenderam a um pedido da defesa do jogador. O depoimento estava marcado para às 14h30 desta quarta-feira, por videoconferência. Os advogados do jogador, contudo, pediram o adiamento alegando que ainda estão preparando a defesa do atleta junto à Federação Inglesa.

O Tio de Paquetá, Bruno Tolentino, entretanto, teve seu depoimento confirmado para a sessão desta quarta. Ele, aliás, deverá ficar em silêncio durante a sessão da CPI. É o que garante um habeas corpus (HC) que sua defesa conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) na última segunda-feira (28).

Possível envolvimento de Paquetá e parentes em caso de manipulação de resultados

A convocação do tio de Paquetá ocorreu após a verificação que há um registro de transferência bancária, por meio de pix, de R$ 40 mil, ao atacante Luiz Henrique, do Botafogo, no início do ano passado. Na oportunidade, um dos atuais destaques do Glorioso atuava pelo Real Betis, da Espanha. Naquela época, o jogador recebeu alguns cartões amarelos no Campeonato Espanhol. Cenário que levantou suspeitas.

Desta forma, em momento posterior, Luiz Henrique chegou a ser alvo de investigação pela Federação Espanhola, mas houve arquivamento do caso. Por outro lado, a Federação Inglesa de Futebol promove um inquérito sobre a conduta de Paquetá. Especialmente pela possível influência em partidas da Premier League ao forçar punições com cartões.

Ao mesmo tempo, caso Lucas Paquetá acabe sendo considerado culpado, ele pode ser banido do futebol inglês. No entanto, ainda poderia atuar no Brasil no futuro, já que a legislação nacional ainda não prevê um banimento completo das atividades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.