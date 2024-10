Jogadores do Santos agradecem e convocam torcida para reta final da Série B

No dia seguinte à vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro, os jogadores do Peixe agradeceram o apoio das arquibancadas e convocaram a torcida para reta final do campeonato. “Pela Camisa, pela torcida, pela nossa honra!”, disseram os atletas em vídeo da Santos TV. Dos quatro jogos que restam ao Peixe na competição, dois deles serão na Vila Belmiro, o alçapão alvinegro. Confira o vídeo!

