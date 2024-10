Arthur Elias enaltece Seleção em amistosos, mas alerta sobre futuro: ‘A Olimpíada passou’

O resultado histórico da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris ficou no passado de Arthur Elias, que agora enfrenta desafios para o futuro. Apesar de contente com os resultados dos dois amistosos pós-olimpíadas, contra Colômbia neste mês de outubro, o técnico reforçou seu compromisso com a evolução técnica da Amarelinha.

A Seleção conquistou um empate e uma vitória diante da Colômbia nos amistosos dos dias 26 e 29 de outubro, no Kleber Andrade, em Cariacica. O confronto do sábado passado terminou empatado em 1 a 1, e Arthur Elias fez uma série de mudanças para o reencontro dessa terça-feira (29). As mexidas surtiram efeito, e o Brasil teve uma atuação soberana no triunfo por 3 a 1 com gols de Isa Haas, Gioavana Queiroz e Adriana.

“A primeira convocação depois do resultado histórico na Olimpíada de Paris. A gente não pode ficar pensando no que já passou. Temos que pensar para frente. Temos um grupo muito jovem, que trabalhou muito bem no dia a dia, nos treinamentos, com entendimento, com compromisso. Elas têm sede de aprender o modelo de jogo, de se identificar com a Seleção, de gostar de estar aqui e de vestir a camisa com confiança”, disse Arthur em coletiva de imprensa.

Seleção vence amistoso

O dilúvio no Kleber Andrade, em Cariacica, não correspondeu ao clima quente do gramado na vitória do Brasil por 3 a 1 sobre a Colômbia. De troca de empurrões à expulsão da zagueira colombiana, Carabalí, o confronto contou com oito cartões amarelos ao todo.

Com a reta final beirando o impraticável, principalmente pelas condições do gramado devido à chuva, Arthur Elias analisou o desempenho da primeira etapa. O técnico enalteceu a intensidade apresentada pela equipe, mas cobrou mais precisão.

“A gente hoje iniciou o jogo de uma maneira muito consciente, com intensidade, com velocidade, criando vantagens em todos os setores de campo, levando muito perigo ao gol colombiano, o primeiro tempo poderia ter acabado com quatro, cinco gols para o Brasil. Temos que melhorar nisso”, avaliou.

A segunda etapa ficou comprometida nos minutos finais, mas o Brasil havia caído de rendimento antes disso. Na análise de Arthur Jorge, a Canarinho repetiu o mesmo problema do empate em 1 a 1 ao apresentar instabilidade no decorrer da partida.

“Perdemos duelos, a Colômbia melhorou, fez um gol e o campo, com a chuva, começou a ficar ruim, prejudicou o jogo como um todo. Tivemos algo em torno de uns 15 minutos de instabilidade e foi assim também na outra partida, em que nosso primeiro tempo foi irregular. Isso faz parte. A Colômbia nos trouxe muitas dificuldades e é importante que tenhamos adversários que nos tragam problemas, que tire nosso time da zona de conforto”, concluiu.

Calendário

O próximo amistoso da Seleção Brasileira está marcado para o dia 28 de novembro, contra a Austrália, no Suncorp Stadium. A bola vai rolar às 07h (horário de Brasília).

