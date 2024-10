Abel Ferreira completa quatro anos de Palmeiras com títulos e recordes

O dia 30 de outubro vem sendo muito especial para o torcedor do Palmeiras há quatro anos. Afinal, nesta mesma data, mas em 2020, o Verdão anunciava a contratação do técnico Abel Ferreira, para substituir Vanderlei Luxemburgo no comando técnico. Desde então, o português não parou de fazer história.

Até aqui, Abel Ferreira e sua comissão técnica é a maior vencedora da história do Palmeiras com 10 títulos. Para efeito de comparação, desde que o português chegou ao Verdão, apenas outros dois técnicos conseguiram o mesmo número de taças no mesmo período no mundo todo. Pep Guardiola, no Manchester City e Carlo Ancelotti, no Real Madrid. Os três tiveram 10 conquistas nos últimos quatro anos.

Pelo Palmeiras, Abel já conquistou: dois Campeonatos Brasileiros (2022, 2023), duas Copas Libertadores (2020, 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020), três Campeonatos Paulista (2022 e 2023, 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Além disso, o treinador português coleciona recorde no Alviverde. Por exemplo, ele é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão, além de ser o comandante com maior longevidade na história do clube. Além disso, foi o responsável por lançar diversos craques no futebol como Endrick, Estêvão, Luís Guilherme, Danilo e Vitor Reis.

Com contrato até o final de 2025, Abel Ferreira deve ser ainda mais longevo no Palmeiras. E também buscar aumentar os seus recordes. O treinador sonha com o tricampeonato Brasileiro nesta temporada que, além de ser um feito inédito no clube, também deixaria o português isolado como o maior vencedor da história do Verdão.

