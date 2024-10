Após receber críticas por causa do acerto com a Red Bull, Jürgen Klopp decidiu se posicionar e afirmou que não pode se basear na reação dos torcedores. Assim, as principais reclamações foram em relação às práticas da empresa, que o ex-treinador antes condenava, e na relação com os clubes rivais.

“Eu não queria pisar no calo de ninguém. Amo todos os meus antigos clubes. Mas não sei o que poderia ter feito para que todos estivessem felizes”, contou o ex-técnico.

“Você não pode tomar sua decisão baseado nas reações que virão. Tenho 57 e ainda posso trabalhar mais alguns anos. Mas não me vejo à margem por enquanto. Estava claro para mim que faria alguma coisa, então veio a Red Bull. Não posso fazer muita coisa, mas sei um pouco sobre futebol. Para mim, é excelente”, completou.

Na Alemanha, a Red Bull é duramente criticada por estratégicas ao comprar e dirigir equipes de futebol. Além do RB Leipzig, rival do Dortmund, a empresa é dona do RB Salzburg e do Liefering na Áustria, do New York Red Bulls na MLS, do Red Bull Bragantino no Brasil.

Entenda o caso

Depois de deixar o Liverpool e passar por um período sabático, Jürgen Klopp vai voltar ao futebol em 2025, porém não será treinador. Afinal o profissional será o novo diretor global de futebol da Red Bull e terá como objetivo gerenciar cinco clubes do conglomerado, incluindo o Bragantino, no Brasil.

Segundo a empresa de energéticos, o alemão iniciará sua nova função em janeiro de 2025 e dará apoio aos diretores esportivos de cada equipe. O foco não é participar do dia a dia dos cinco clubes, mas sim desenvolver novos técnicos. No entanto, ele foi bastante criticado por aceitar a proposta.

Gunter Klein, do jornal ‘Münchner Merkur’, afirmou: “Jürgen Klopp é tão falso quanto os seus dentes.”

Já o diário ‘Der Spiegel’ foi ainda mais direto: “Ele se apresentou como ‘O Normal’ em Liverpool, em contraste com o ‘Special One’ e conquistou reações entusiasmadas. Agora, isso faz sentido. Parece que ele adotou o mecanismo mais comum da indústria: o dinheiro.”

“O acordo com a Red Bull destrói a imagem de homem íntegro e arruína tudo o que, segundo os fãs, ele representava. Para eles, Klopp está fazendo um pacto com o diabo. Ele demoliu seu próprio monumento em segundos. A imagem de ícone do futebol alemão está manchada. Esse homem, antes admirado por tantos torcedores, agora os deixa perplexos. Não pode gostar tanto de futebol como dizia”, comentou o site ‘t-online.com’.

