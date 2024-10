Palmeiras x Botafogo muda de data e terá Allianz com público reduzido

A ”final” do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, pela 36ª rodada da competição, deve acontecer mesmo no dia 26 de novembro. O embate terá uma mudança de datas pela provável classificação do clube carioca à final da Copa Libertadores. Contudo, o Allianz Parque, palco do duelo entre as duas equipes, deve ter capacidade reduzida.

A princípio, o jogo deveria ocorrer no fim de semana seguinte, em 1º de dezembro, mas o Botafogo está prestes a se classificar para a decisão da Conmebol Libertadores, prevista para um dia antes. Assim, a CBF buscou soluções e a única opção foi antecipar o embate entre os dois primeiros colocados do Brasileiro.

O Allianz Parque terá a gravação de final de ano do cantor Roberto Carlos no dia 27 de novembro. Assim, como a estrutura do palco já estará montado, o setor do Gol Norte deverá ser interditado e o estádio receberá um público menor para o jogo decisivo. O Verdão descarta mudar o palco do jogo para ter uma capacidade maior para os seus torcedores.

Com a mudança, os times naturalmente jogarão os compromissos da 35ª rodada no sábado anterior. A CBF oficializará as decisões envolvendo a tabela em breve. Uma troca de partidas envolvendo apenas os compromissos de Palmeiras e Botafogo em determinadas rodadas foi descartada, já que envolveria mexer indiretamente com toda a logística do campeonato.

Botafogo e Palmeiras brigam diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro e o confronto direto pode ser decisivo na rena final da competição. Atualmente, o Alvinegro é líder com 64 pontos e o Verdão ocupa a segunda colocação, com 61.

