Capitão do Flamengo: Gerson vai ajudar jovem a realizar sonho

A delegação do Flamengo desembarcou em Porto Alegre, para o jogo contra o Internacional, na noite de terça-feira (29). Na chegada dos jogadores ao hotel, alguns atletas atenderam pedidos de fotos dos torcedores. Gerson, capitão do time carioca, teve uma solicitação especial: ajudar a realizar o sonho de um pequeno flamenguista.

Um jovem torcedor do Flamengo gritou o nome do meio-campista, segurou a sua mão e pediu ajuda para ele realizar o seu sonho de ir ao Rio de Janeiro para realizar um teste de futebol no clube. Prontamente, Gerson disse que o ajudaria e pediu para que um assessor pegasse o telefone da criança. O vídeo foi feito pelo jornalista Rafael Mello.

SENSACIONAL! Na chegada do Mengão em Porto Alegre, um torcedor mirim com o sonho de ser jogador do Flamengo fez um pedido ao Gerson. Assistam até o final. Que demais! pic.twitter.com/VBjh6EmDi4 — RaFla Mello (@raflamello81) October 30, 2024

Não é de hoje que Gerson vem sendo elogiado pelos torcedores por conta de suas atitudes. Desde que se tornou o capitão da equipe, o Coringa adotou uma postura de referência. Em campo, busca apoiar e motivar os seus colegas a todo momento. Fora dele, sempre procura atender com máximo carinho os rubro-negros.

Jogo desta quarta-feira

Em resumo, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Internacional. A partida é atrasada, pela 17ª rodada do Brasileirão.

