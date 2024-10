Mano tenta melhorar desempenho ofensivo do Fluminense no Brasileirão

Conhecido por montar sistemas defensivos fortes e consistentes, o técnico Mano Menezes conseguiu deixar o setor menos vulnerável desde que chegou ao Fluminense. No entanto, paralelo a isso, o profissional admitiu que o ataque tem deixado a desejar na temporada, sendo o terceiro pior do Brasileirão, com 26 gols.

Dessa forma, o sistema ofensivo do Tricolor só está à frente de Cuiabá e Atlético-GO, justamente os dois últimos colocados da competição nacional. Assim, o foco do treinador é melhorar o desempenho nesta reta final para fazer com que a equipe permaneça na elite do futebol brasileiro.

Muitos desses problemas passam por nomes importantes na conquista da Libertadores, na temporada passada, não terem rendido em 2024. Dentre eles, está Germán Cano, que enfrentou problemas físicos e ficou longe dos campos para se recuperar. Se em 22 e 23, o argentino estufou a rede 84 vezes, na atual temporada, só fez 6 tentos.

No entanto, recuperado, o atacante desencantou no triunfo sobre o Athletico-PR, no Maracanã, e mostrou que pode ser importante nas sete rodadas que restam. Kauã Elias, que correspondeu enquanto o camisa 14 esteve fora, segue como titular, porém não marca desde primeiro de setembro, diante do São Paulo, no Rio de Janeiro.

John Kennedy, por sua vez, esteve longe do que apresentou em 2023 desde que se reapresentou. Além disso, teve problemas extracampo, que dificultaram as chances de conseguir manter a regularidade. Diante disso, perdeu espaço para Kauã como substituto ideal de Cano e não marca desde maio.

Dupla desequilibra

Na temporada, os principais destaques ofensivos ficam por conta de Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso. Assim, a dupla tem sido decisiva na frente e compensado diretamente nos problemas no setor ofensivo. Dois dos principais jogadores do clube na temporada, eles acumulam participações em gols (bolas na rede ou assistências) em 87% dos triunfos do Tricolor nesta edição do torneio.

“Quero dizer que gosto de gols a favor tanto quanto vocês. Acho que a razão do futebol são os gols. O torcedor vem para ver os gols. Mas não dá para fugir da realidade. A gente não está marcando ainda muitos gols. A equipe já não estava marcando muitos gols. Melhorou um pouquinho, mas continua com uma margem pequena. Quando você tem essa realidade, tem que fechar a outra ponta. Esse negócio é igual dinheiro na conta, se sai mais e entra menos, vai faltar, vai ficar negativo – disse o treinador, referindo-se a quantidade de gols que a equipe vinha sofrendo”, disse Mano.

Por fim, após o revés para o Vitória, a equipe carioca mede forças com o Grêmio na próxima sexta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Com 36 pontos, o Tricolor está com dois à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o Red Bull Bragantino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.