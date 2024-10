Globo se aproxima de acerto para transmissão do Cariocão 2025

A Rede Globo está perto de retomar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Ao que tudo indica, a emissora tem negociação avançada para televisionar a competição na próxima edição, em 2025. Em 2020, o canal teve divergências com a Ferj (Federação de futebol do Rio) e com o Flamengo.

Os direitos de transmissão do Carioca pertencem atualmente à Band, concorrente da Globo, e por isso seria necessário um acordo entre as partes. Isso porque a emissora já alinhou sua grade para exibição das partidas do Estadual em 2025 – previsto para ocorrer entre janeiro e abril.

A Band, contudo, não deverá ser impedimento. Ainda de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal ‘Léo Dias’, tanto Globo quanto Brax estão confiantes para um desfecho positivo no acordo.

Saída da Globo

A principal TV aberta do país deixou de transmitir o Carioca no período de pandemia do Coronavírus. Isso porque a Globo quis reduzir o valor de pagamento para transmissão à época, e o Flamengo se manifestou de forma contrária. Assim, o canal rompeu com a Federação Carioca.

Nesse cenário, as chances de um novo contrato indicam o fim das ‘rusgas’ entre as partes. A Globo entende que o Estadual valorizaria a emissora em meio ao crescimento dos clubes cariocas no cenário nacional atual. O Botafogo, por exemplo, briga pelo Brasileirão e pela Libertadores. O Flamengo, atual campeão do torneio, está na final da Copa do Brasil. Já o Fluminense levantou o troféu continental em 2023 e também está em alta, enquanto o Vasco melhorou seu desempenho nos pontos corridos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.