Italiano: Inter de Milão vence Empoli e segue na cola do Napoli

A Inter de Milão aproveitou a vantagem numérica, venceu o Empoli por 3 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira (30), e segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano 2024/25. O triunfo no Estádio Carlo Castellani, com dois gols de Frattesi e um do artilheiro Lautaro Martínez, manteve a Inter na cola do líder Napoli. Todos os gols foram marcados no segundo tempo, em partida válida pela 10 rodada do Calcio. No entanto, a vida dos donos da casa ficou ainda mais complicada quando Goglichidze foi expulso aos 31 minutos da primeira etapa.

Dessa maneira, a Inter chegou aos 21 pontos e manteve a vice-liderança isolada do Italiano. Ao mesmo tempo, manteve a diferença de quatro pontos para o líder Napoli, que venceu o Milan, no San Siro, na última terça-feira (29).

Por outro lado, o Empoli chegou a terceira derrota nos últimos quatro jogos e segue na 11ª posição, com 11 pontos. Além disso, a equipe pode encerrar a rodada em 13º lugar, dependendo dos outros resultados.

O jogo

A Inter de Milão chegou a abrir o placar aos 19 minutos, mas o gol foi anulado por toque de mão de Darmian. Contudo, aos 31 minutos, o Empoli ficou com um jogador a menos após a expulsão de Goglichidze, o que complicou a situação do time.

No segundo tempo, Frattesi marcou o primeiro gol para a Inter aos 50 minutos, com assistência de Darmian, e ampliou para 2 a 0 aos 67 minutos. Nos minutos finais, Lautaro Martínez fez o terceiro gol, encerrando o placar em 3 a 0.

Venezia x Udinese

No mesmo horário, o Venezia venceu a Udinese por 3 a 2, em grande virada nesta 10ª rodada do Italiano. A Udinese chegou a abrir 2 a 0, com gols de Lovric e Bravo, mas sofreu a virada. Pohjanpalo marcou dois gols de pênalti e Caviglia completou o triunfo para o Venezia. A Udinese ainda terminou o jogo com um jogador a menos após a expulsão de Isaak Touré, no início do segundo tempo.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano

Terça-feira (29/10)

Lecce 1×0 Verona

Cagliari 0x2 Bologna

Milan 0x2 Napoli

Quarta-feira (30/10)

Venezia 3×2 Udinese

Empoli 0x3 Inter de Milão

Atalanta x Monza – 16h45

Juventus x Parma – 16h45

Quinta-feira (31/10)

Genoa x Fiorentina – 14h30

Roma x Torino – 16h45

Como x Lazio – 16h45

*Horários de Brasília.

