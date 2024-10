Caso Robinho: STF marca data para julgamento de habeas corpus

O julgamento acabou interrompido em setembro após um pedido de vista de Mendes. Desta vez, o processo ocorrerá no plenário virtual da Corte, sem debate entre os ministros. Ou seja, os votos serão computados em um sistema eletrônico. A análise dos habeas corpus acontece entre os dias 15 e 26.

Relator do caso, o ministro Luiz Fux foi o único que teve o voto proferido. Ele teve decisão contrária aos pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa de Robinho, que pede a anulação da decisão do STJ. Em sua análise, Fux alegou que não houve violação por parte do Supremo Tribunal Federal ao determinar a prisão do ex-jogador.