Peñarol x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Depois de muita confusão, guerra de narrativas e brigas nos bastidores, o embate entre Peñarol e Botafogo, jogam a volta das semifinais da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (31/10). O horário, de Brasília, não mudou. No entanto, o local do espetáculo será diferente. Saiu do longínquo Campeón Del Siglo para o Centenário, em uma área mais central, por conta de questões relacionadas à segurança dos alvinegros em Montevidéu.

Na ida, o Botafogo largou com um 5 a 0. Portanto, encaminhou a vaga para encontrar o Atlético-MG, em Buenos Aires, no fim de novembro, da decisão da Libertadores. O Peñarol, dono da casa, precisará de uma virada histórica, na capital uruguaia. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, que começa às 20h (de Brasília) e terá a narração de Diego Mazur.