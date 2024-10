Roma x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. Nesta quinta-feira (31), Roma e Torino se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em confronto direto no meio da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Roma

A Roma não faz um grande início de temporada e vive um momento complicado no Italiano. Isto porque a equipe vem de três jogos sem vencer, com duas derrotas consecutivas, sendo a última delas uma goleada por 5 a 1 para a Fiorentina. Assim, o time caiu para a 12ª posição, com 10 pontos, e precisa reencontrar o caminho das vitórias para brigar na parte de cima da tabela. A diferença para a Lazio, 6ª colocada na zona de classificação para as próximas competições europeias, é de seis pontos.

Além disso, a Roma terá dois desfalques importantes para o jogo desta quinta-feira (30). O atacante Stephan El Shaarawy e o meio-campo Alexis Saelemaekers, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Torino

Por outro lado, o Torino conseguiu se recuperar na última rodada e encerrou uma sequência de três derrotas no Calcio ao vencer o Como, por 1 a 0. Dessa forma, o time chegou aos 14 pontos e subiu para a 9ª posição. Além disso, um triunfo fora de casa pode colocar a equipe na zona de classificação para as próximas competições europeias e segurar um adversário direto na briga pela parte de cima da tabela.

Por fim, o técnico Paolo Vanoli também tem alguns problemas no elenco, que serão desfalques nesta quinta-feira. Trata-se de Duvan Zapata, Ivan Ilic, Perr Schuurs e Borna Sosa, todos lesionados.

Roma x Torino

10ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 31/10/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA).

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Angeliño, Celik, Kone, Cristante, Zalewskki, Pellegrini, Dybala e Dovbyk. Técnico: Ivan Juric.

Torino: Milinkovic-Savic, Coco, Maripán, Walukiewicz, Lazaro, Ricci, Vlasic, Linetty, Masina, Sanabria, Adams. Técnico: Paolo Vanoli.

Árbitro: M. Fabbri (ITA).

