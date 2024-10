Porto x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Moreirense fazem duelo, nesta quinta-feira (31/10), às 17h45 (de Brasília) pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal, no estádio de Municipal de Aveiro. O Estádio do Dragão, afinal, está interditado e não pode receber a partida. Quem vencer, avança para próxima fase da competição. Os Dragões são os favoritos a conquistarem a vaga para e chegarem à decisão da disputa.

Em 30 jogos entre as equipes, o Porto tem grande superioridade. No total, os Dragões venceram por 22 vezes, o Moreirense duas e houve seis empates.

Onde assistir

Porto e Moreirense, pelas quartas de final da Taça da Liga de Portugal, terá a transmissão da Disney+

Como chega o Porto

Vice-líder do Campeonato Português, o Porto chega para o duelo com apenas duas derrotas na temporada. No nacional, a equipe só perdeu uma vez e venceu oito.

O técnico Vitor Bruno, porém, pode fazer algumas mudanças da equipe por conta do vasto calendário. Apesar de ser uma partida eliminatória, o treinador tem que pensar a médio e longo prazo. As laterais são os principais pontos. Na esquerda, Wendell tem a chance de entrar na vaga de Francisco Moura, enquanto João Mário pode assumir a vaga de Martim Fernandes.

Como chega o Moreirense

Na sétima colocação do Português, o Moreirense acumula três derrotas na temporada. Atualmente, além do torneio nacional, a equipe disputa a Taça da Liga. Para se classificar às quartas, o time venceu o UD Santarem por 2 a 1 fora de casa.

O técnico César Peixoto sublinhou que será “um jogo difícil contra uma equipe de grande qualidade”, reconhecendo a solidez do Porto, que “vem de uma vitória volumosa”. No entanto, ele destacou a competitividade do Moreirense em jogos anteriores frente a times fortes, como o Benfica e o SC Braga.

“A vantagem está do lado deles, tanto pela qualidade individual como coletiva, mas também temos uma palavra a dizer”, afirmou. Ele ainda assegurou que a equipe não encara este jogo como “um passeio ou umas férias”, mas com ambição e foco.

PORTO x MOREIRENSE

Quartas de final da Taça da Liga de Portugal

Data-Hora: 31/10/2024 (quinta-feira), às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Aveiro

Onde assistir: Disney+

PORTO: Cláudio Ramos; Martim Fernandes (João Mário), Pérez, Djaló, Francisco Moura (Wendell); Varela, Esutáquio, Fábio Vieira, Iván Jaime, Pepê; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

MOREIRENSE: Kewin, Pinto, Marcelo, Ponck e Frimpong; Ofori, Ismael, Madson, Alan e Benny; Schettine. Técnico: César Peixoto.

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

VAR: André Narciso

