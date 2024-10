Racing x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (31/10), às 21h30, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As equipes ficaram no empate em 2 a 2 na Neo Química Arena no jogo de ida e, quem vencer em Avellaneda, avança para a grande decisão. Contudo, um novo empate leva a partida para os pênaltis. Quem avançar, encara na decisão o vencedor de Lanús e Cruzeiro.

Onde assistir

A partida entre Racing e Corinthians terá transmissão da ESPN e do SBT.

Como chega o Racing

O clube de Avellaneda está completamente focado no duelo contra o Corinthians. Afinal, a equipe poupou todos os seus titulares contra o Banfield, no Campeonato Argentino e acabou perdendo por 2 a 1. Assim, a tendência é que o técnico Gustavo Costas repita a escalação que empatou com o Corinthians na Neo Química Arena. Contudo, a única dúvida é se o atacante Roger Martínez vai conseguir se recuperar a tempo de grave lesão no tornozelo esquerdo.

Como chega o Corinthians

Em contrapartida, o Timão não poupou seus titulares e mandou força máxima contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, em duelo direto contra o rebaixamento. Nesta partida, aliás, o técnico Ramón Díaz perdeu o zagueiro Cacá, que saiu lesionado do embate e não viajou para Buenos Aires. Contudo, Yuri Alberto e José Martínez, que não enfrentaram o Dourado por conta de suspensão, volta ao time titular. Por fim, o treinador terá os desfalques de sempre: Héctor Hernández, Ryan, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira. Todos estão no departamento médico e sem previsão de volta.

RACING X CORINTHIANS (Ida: 2×2)

Semifinal da Copa Sul-Americana – Jogo de volta

Data-Hora: 31/10/2024 (quinta-feira), às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio El Cilindro, Buenos Aires (ARG)

RACING: Arias; Mantirena, Cesaare, Basso, Sosa e Rojas; Zuculini, Almendra, Nardoni, Quintero (Solari) e Salas (Rojas); Adrián Martínez . Treinador: Gustavo Costas.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez , Charles, André Carrillo e Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHL)

Assistentes: Jose Rematal (CHL) e Juan Serrano (CHL)

VAR: Andres Cunha (CHL)

