Kaio Jorge decide, Cruzeiro vence o Lanús e vai à final da Sul-Americana

O Cruzeiro de Fernando Diniz enfim venceu a primeira sob seu comando e nada melhor do que em uma semifinal de Sul-Americana. Contando com o brilho de Cássio, que fechou o gol com grandes defesas, e com a estrela de Kaio Jorge, que marcou o gol decisivo, o time mineiro garantiu vaga na final ao eliminar o Lanús com uma vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), no estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina.

No entanto, não foi um jogo fácil para o time celeste. Nos primeiros minutos, o Lanús teve um gol anulado de Marcelino Moreno. Gradualmente, o Cruzeiro se soltou e começou a equilibrar o meio de campo. Matheus Pereira ditou o ritmo com bons passes, e, em um lance de oportunismo, Kaio Jorge aproveitou o rebote após uma finalização de Gabriel Veron e fez 1 a 0. Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida no Mineirão, o Cruzeiro avançou com um placar agregado de 2 a 1.

Brilham as estrelas de Cássio e Kaio Jorge

Nos minutos iniciais, o Lanús pressionou o Cruzeiro, acuado, e Marcelino Moreno chegou a marcar, mas o VAR confirmou o impedimento. Cássio ainda salvou o time com uma defesa brilhante em chute de Boggio. Em nova chance, o camisa 10 do time argentino acertou o travessão celeste. Em seguida, o time mineiro equilibrou o confronto e passou a atacar. Assim, Gabriel Veron, de fora da área, acertou a trave de Losada. Aos 45 minutos, em contra-ataque, Kaio Jorge aproveitou o rebote do goleiro e chutou para o gol vazio, abrindo o placar para o Cruzeiro e trazendo mais tranquilidade à equipe, que suportou bem a pressão adversária. Cruzeiro suporta pressão do Lanús e mais de 30 cruzamentos

LANÚS 0 X 1 CRUZEIRO

Sul Americana – Semifinal – volta

Data: 30/10/2024 (quarta-feira)

Local: Néstor Díaz Pérez, na Argentina

Público e Renda:

Gols: Kaio Jorge, 45’/1ºT (0-1);

LANÚS: Losada, Juan Cáceres, Muñoz, Gonzalo Pérez (Jonatán Torres, 11’/2ºT) Soler, Izquierdoz, Boggio (Favio Álvarez, 24’/2ºT), Marcelino Moreno, Peña Biafore, Carrera (Aquino, intervalo, 2ºT) e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski

CRUZEIRO: Cássio, William, João Marcelo, Villalba, Marlon, Walace, Lucas Romero (Lucas Silva, 40’/2ºT), Matheus Henrique, Matheus Pereira (Ramiro, 40’/2ºT), Gabriel Veron (Lautaro Díaz, 40’/2ºT) e Kaio Jorge (Zé Ivaldo, 33’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Cartões Amarelos: Izquierdoz, Juan Cáceres (LAN); Cássio (CRU)

Cartões Vermelhos

