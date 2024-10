Presidente do Peñarol engrossa coro por liberdade de torcedores no Brasil

Após o término do jogo entre Peñarol e Botafogo, o presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio, foi as redes sociais para se manifestar sobre diferentes temas. E um deles foi reforçar os pedidos para que os 21 torcedores do clube que seguem presos no Brasil sejam libertados.

Na manifestação do mandatário, o tom foi de que, com a classificação do time brasileiro para a final da Libertadores, não havia mais motivo para qualquer represália. A saber, ele manteve a linha de raciocínio de que os prisioneiros em questão “só se defenderam” de uma suposta emboscada sofrida no Rio de Janeiro.

Ruglio chegou a dizer, aliás, que a situação precisa ser assumida pelas autoridades uruguaias desde já para agilizar um possível processo de extradição:

“Já ganharam. Agora, devolvam para sua casa nossos rapazes que só se defenderam e estão presos em outro país, longe de suas famílias. À partir de amanhã, isso tem de ser tema de Estado e de Governo. Soltem os torcedores do Peñarol já.”

Sem ressentimento

Além de agradecer ao técnico Diego Aguirre e demais integrantes do clube, o presidente do Peñarol dedicou uma mensagem especial ao goleiro Washington Aguerre. Figura importante na campanha da equipe na Libertadores, ele foi expulso no intervalo do jogo da última quarta-feira (30) após agredir o goleiro John. Na oportunidade, o time aurinegro vencia por 1 a 0.

“Obrigado, Washi, por tanto. Obrigado por amar assim o Peñarol, pela copa que fizeste e por ser chave na eliminatória contra o Flamengo. Erros todos nós cometemos diariamente, mas prefiro mil vezes ficar com seus acertos, que foram muitos, e com seu amor ao clube. Te disse antes do jogo, te agradeço como torcedor e não como presidente. Você foi fundamental para nos colocar entre os quatro melhores da América. Cabeça erguida!”, declarou Ruglio.

